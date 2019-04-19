Клуб Континентальной хоккейной лиги Салават Юлаев продлил соглашение с главным тренером Николаем Цулыгиным. 43-летний российский специалист останется в уфимской команде минимум на один сезон.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" продлил соглашение с главным тренером Николаем Цулыгиным. 43-летний российский специалист останется в уфимской команде минимум на один сезон.О продлении договора с Цулыгиным сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в клубе. Под руководством россиянина "Салават Юлаев" дошел в плей-офф Кубка Гагарина до финала Восточной конференции, где в шести встречах уступил омскому "Авангарду".Цулыгин возглавил уфимский клуб перед сезоном-2018/19. Ранее он работал в тренерском штабе команды под руководством финна Эркки Вестерлунда.