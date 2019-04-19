Председатель редакционного совета Новой газеты Дмитрий Муратов сообщил, что транспортировавший из Уфы писателя Дмитрия Быкова самолет прибыл в Москву, полет прошел хорошо.

Председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что транспортировавший писателя Дмитрия Быкова из Уфы самолет прибыл в Москву, полет прошел хорошо.Состояние 51-летнего литератора по-прежнему тяжелое, но стабильное. Во время перелета его сопровождали бригада медиков и жена Ирина Лукьянова. Дмитрий Быков будет госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.Как сообщалось, писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где он планировал выступить с лекцией. Из аэропорта Дмитрий Быков был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Первоначально врачи предполагали, что у писателя случился инсульт, однако впоследствии этот диагноз не подтвердился. Больной был введен в состояние медикаментозной комы, после консилиума было приятно решение о его транспортировке в Москву.