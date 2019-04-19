Тата Карапетян. Говорят, именно ее бросил бизнесмен Игорь Булатов ради модели Виктории Лопыревой. Впервые женщина дала интервью, в котором прокомментировала эту ситуацию.

Тата Карапетян. Говорят, именно ее бросил бизнесмен Игорь Булатов ради модели Виктории Лопыревой. Впервые женщина дала интервью, в котором прокомментировала эту ситуацию.Тата Карапетян стала героиней нового номера гламурного журнала Tatler. Тата является дочерью миллиардера Самвела Карапетяна, владельца строительной компании "Ташир". Сама Тата является первым вице-президентомгруппы компаний "Ташир", а ведь ей нет и 30 лет.Карапетян реализовалась и в личной жизни. В 15 лет она познакомилась с Игорем Булатовым, за которого впоследствии вышла замуж. Говорят, на этом браке настояли родители. Тата подарила мужу двух детей. Когда младшему из них было всего несколько месяцев, Булатов ушел из семьи. казалось, он увлекся моделью Викторией Лопыревой.Зимой 2018 года стало известно, что красотка беременна от Булатова. Разразился скандал. Вскоре последовал официальный комментарий от семьи Карапетян. Выяснилось, что Тата и Игорь ранее оформили развод. А вся информация о нем как о вице-президенте компании, быстро исчезла с сайта.Лишь сейчас Тата Карапетян решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. Она не стала рассказывать о своих чувствах, предпочтя подойти к событию логически. В частности, Тата сочла поступок Игоря необдуманным. "Как можно было провалить этот экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был самый большой идиотизм и эгоизм", – заключила Карапетян.Тата нашла плюсы в сложившейся ситуации. "Я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу – перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня все это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор?" – задала риторический вопрос Тата.Она призналась, что не виделась с бывшим мужем с тех пор, как его фото с Викторией Лопыревой, сделанные в Майами, появились в Сети. Тата не препятствует встречам Игоря с детьми. Тата Карапетян убеждена, что после расставания с мужем ее мир не рухнул, но выходить замуж еще раз она не намерена.