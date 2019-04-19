В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский Челси на поле стадиона Стэмфорд Бридж в Лондоне обыграл чешскую Славию со счетом 4:3. Подопечные Маурицио Сарри вышли в полуфинал турнира.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский "Челси" на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл чешскую "Славию" со счетом 4:3. Подопечные Маурицио Сарри вышли в полуфинал турнира.У победителей встречи дубль оформил Педро (5-я, 27-я минуты) и единожды отличился Оливье Жиру, еще один гол забил защитник пражской команды, отправивший мяч в свои ворота. А у гостей дважды отметился Петр Шевчук (51, 54) и один раз – Томаш Соучек (26).Первая игра завершилась победой "Челси" со счетом 1:0. Таким образом, лондонский клуб по сумме двух игр вышел в полуфинал турнира, где сыграет с немецким "Айнтрахтом", который ранее выбил из турнира португальскую "Бенфику".Напомним, первый матч 1/2 финала пройдет 2 мая, а ответная игра – 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 29 мая и пройдет на поле стадиона "Олимпийский" в столице Азербайджана – Баку.