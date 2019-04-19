Полыхающий двигатель самолета рейса Москва-Махачкала послужил для них сигналом к добровольной эвакуации — трое стоматологов из Дагестана не согласились с тем, что компания ЮТэйр назвала штатной ситуацией, и под давлением начавшейся на борту давки надавили на аварийный выход. Решивших переждать пожар на крыле лайнера уже в аэропорту Внуково встретили полицейские.

Полыхающий двигатель самолета рейса "Москва-Махачкала" послужил для них сигналом к добровольной эвакуации — трое стоматологов из Дагестана не согласились с тем, что компания "ЮТэйр" назвала штатной ситуацией, и под давлением начавшейся на борту давки надавили на аварийный выход. Решивших переждать пожар на крыле лайнера уже в аэропорту Внуково встретили полицейские.Говорить "не бойтесь" и "без паники" своим пациентам им приходится нередко, ведь они врачи-стоматологи. Но накануне понервничать в кресле пришлось им самим, только это были кресла в самолете, который уже готовился ко взлету.Языки пламени, вырывающиеся из правого двигателя "Боинга", который должен был лететь из Внукова в Махачкалу, не на шутку перепугали пассажиров. Трое медиков, сидевших у аварийного выхода, решили не ждать, а действовать."Люди, бегавшие по салону в разные стороны, звали на помощь, звали экипаж. И ни один человек даже по громкой связи не откликнулся. Все люди подбежали к нам с криками: "Откройте эту дверь!", — рассказала Елена Матвеева, пассажир рейса UT-447 "Москва – Махачкала"."В этой ситуации, не видя рядом никого, кто мог бы это сделать вместо нас, и понимая, что ситуация критическая, решили, что это будет лучшим вариантом", — добавил Георгий Мазиашвали, пассажир рейса UT-447.Но авиакомпания "ЮТэйр" с пассажирами, открывшими аварийный выход, не согласилась. Экипаж вызвал полицию, та составила на всех троих акт о нарушении правил поведения на борту."Типа за хулиганство, типа я баловался. Я говорю — я же открыл, чтобы помочь людям", — говорит Баба Гюльмагомедов, пассажир рейса UT-447.В "ЮТэйр" информацию о возгорании двигателя опровергают, а инцидент объясняют так: "Сильный порыв ветра спровоцировал выброс пламени из силовой установки, безопасности пассажиров и самолета это не угрожает, пилоты стандартно устраняют такой выброс, снизив обороты двигателя".Произошел помпаж двигателя. Если по-простому — это когда воздуха мало, а топлива много, и оно догорает уже в сопле — отсюда и огонь. Подобное явление случается нередко, но в современных самолетах есть специальные системы, которые позволяют не довести ситуацию до критической. С проблемой могут справиться и сами пилоты. Куда опаснее паника в салоне."Пассажиры увидели выброс пламени, их никто не предупредил, что это просто помпаж двигателя, волноваться не надо, через 2 минуты пройдет перезапуск, и самолет полетит. А пассажиры сидят, смотрят, как сумасшедшие проводники носятся по салону, экипаж молчит, командир молчит. Что они могли подумать? Оценку экипажу я ставлю 2, проводникам — кол", — заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.Оценку ситуации намерены дать и в транспортной прокуратуре. Там уже начали проверку.