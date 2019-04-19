Звезда телесериала Кухня рассказала о болезненном
разрыве с мужем. Елена Подкаминская призналась, что смогла сохранить дружеские
отношения с отцом своей дочери Полины.
Звезда телесериала "Кухня" рассказала о болезненном
разрыве с мужем. Елена Подкаминская призналась, что смогла сохранить дружеские
отношения с отцом своей дочери Полины.
Артистка поведала, что расставание с первым супругом бизнесменом
Александром Пляцевым стало дня нее серьезным испытанием. Елена Подкаминская отметила,
что разойтись миром – это большой труд. Как ни парадоксально, через это нельзя
пройти без страданий.
"Я горжусь, что мы пережили все так, что мы абсолютно сейчас
родные люди. Мы друзья", – рассказала артистка в YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Подкаминская отметила, что главное в такой ситуации забыть
об обидах. "Здесь вопрос: тебе куда хочется двигаться? В ненависть? В разбор
имущества? В потерю своего собственного равновесия. Ну ладно ты мучаешься,
страдаешь, но это еще и судьба твоего ребенка. Тебе что важно?" – рассудила Елена
Подкаминская.
После того как стало понятно, что брак не спасти, ни она, ни
муж не стали делать резких движений. Всей семьей они много разговаривали. В
этой непростой ситуации отец Елены взял на себя роль психолога, чем очень помог.
"Он разговаривал с каждым из нас и вместе. Цель была одна – Полина", -
рассказала знаменитость.
Отметим, что брак распался из-за
ревности. Супруг заподозрил артистку в изменах. Звезда закрутила роман со строителем
Денисом Гущиным, который делал перепланировку в их квартире. В августе 2017
года актриса подарила новому возлюбленному дочь Еву. По словам , ее старшая наследница Полина не сразу приняла маленькую сестру, однако
со временем привыкла.