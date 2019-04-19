Звезда телесериала Кухня рассказала о болезненном разрыве с мужем. Елена Подкаминская призналась, что смогла сохранить дружеские отношения с отцом своей дочери Полины.

Звезда телесериала "Кухня" рассказала о болезненномразрыве с мужем. Елена Подкаминская призналась, что смогла сохранить дружескиеотношения с отцом своей дочери Полины.Артистка поведала, что расставание с первым супругом бизнесменомАлександром Пляцевым стало дня нее серьезным испытанием. Елена Подкаминская отметила,что разойтись миром – это большой труд. Как ни парадоксально, через это нельзяпройти без страданий."Я горжусь, что мы пережили все так, что мы абсолютно сейчасродные люди. Мы друзья", – рассказала артистка в YouTube-шоу "Пятница с Региной".Подкаминская отметила, что главное в такой ситуации забытьоб обидах. "Здесь вопрос: тебе куда хочется двигаться? В ненависть? В разборимущества? В потерю своего собственного равновесия. Ну ладно ты мучаешься,страдаешь, но это еще и судьба твоего ребенка. Тебе что важно?" – рассудила ЕленаПодкаминская.После того как стало понятно, что брак не спасти, ни она, нимуж не стали делать резких движений. Всей семьей они много разговаривали. Вэтой непростой ситуации отец Елены взял на себя роль психолога, чем очень помог."Он разговаривал с каждым из нас и вместе. Цель была одна – Полина", -рассказала знаменитость.Отметим, что брак распался из-заревности. Супруг заподозрил артистку в изменах. Звезда закрутила роман со строителемДенисом Гущиным, который делал перепланировку в их квартире. В августе 2017года актриса подарила новому возлюбленному дочь Еву. По словам , ее старшая наследница Полина не сразу приняла маленькую сестру, однакосо временем привыкла.