В рамках четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина Авангард в подмосковной Балашихе сыграет со столичным ЦСКА. Защитник омской команды Алексей Емелин поделился ожиданиями от предстоящей игры.

В рамках четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина "Авангард" в подмосковной Балашихе сыграет со столичным ЦСКА. Защитник омской команды Алексей Емелин поделился ожиданиями от предстоящей игры."Мы думаем о следующей игре, будем настраиваться пошагово, – приводит слова Емелина пресс-служба "Авангарда". – Ожиданий от серии никаких не было, это плей-офф, здесь все меняется. Тренер сказал, что серия продолжается, надо готовиться к следующей игре".Емелин выразил надежду на то, что ситуацию в противостоянии все еще можно изменить: "знаю, что в КХЛ всего один раз вытаскивали серию с 0:3, но раз в год и палка стреляет".Напомним, первые три матча завершились победами армейцев – 5:2, 3:1 и 2:0. Четвертая игра состоится в пятницу, 19 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.