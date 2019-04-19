В России может появиться единая государственная система учета твердых коммунальных отходов. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы, координатор партийного проекта ЕР Чистая страна Владимир Бурматов. Парламентарий также предложил утвердить требования к разработке электронных моделей территориальных схем обращения с мусором.

В России может появиться единая государственная система учета твердых коммунальных отходов. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Чистая страна" Владимир Бурматов. Парламентарий также предложил утвердить требования к разработке электронных моделей территориальных схем обращения с мусором.По словам Бурматова, сейчас действуют 85 региональных схем,тогда как нужна единая федеральная система. Она должна содержать полнуюинформацию о накоплении отходов, их утилизации и переработке, логистике,подчеркнул единоросс.Начинать так называемую мусорную реформу нужно было именно сэтого, отметил парламентарий. "Поэтому мы предлагаем Минприроды создатьединую схему в том числе в электронном виде", – сказал координатор партийногопроекта "Единой России" "Чистая страна".Благодаря внедрению общей схемы учета коммунальных отходовможно будет ввести дополнительные мощности по переработке мусора. По словамБурматова, перерабатывающие отходы заводы расположены неравномерно. К примеру,с Камчатки везут раздельно собранный Мусор во Владивосток, так как ближезаводов нет."При этом часть их них загружена на 30-40%, потому чтоих строили абсолютно бездумно. Если бы схема существовала изначально,мусороперерабатывающие заводы строили бы с учетом экономии и удобства длярегионов", – уверен парламентарий.Кроме того, единороссы собираются на законодательном уровнепредусмотреть выделение средств из госбюджета на создание контейнерных площадокдля раздельного сбора мусора в субъектах Федерации.В регионах уже есть положительные примеры в этой области.Так, координатор партпроекта "Чистая страна" в Башкирии АльфарисБайчурин рассказал, что за шесть лет была установлены специальные контейнерыдля муниципальных и государственных учреждений"В этой связи мы бы хотели выступить с предложением приформировании бюджета на 2020 и последующие годы предусмотреть соответствующиесубсидии для поддержки регионов, внедряющих систему раздельного сбора отходов",– отметил партиец.По словам Владимира Бурматова, тема раздельного сбора мусораобсуждалась в ходе дискуссий в преддверии первого экологического форума"Единой России" в Челябинске. Помимо прочего, была выдвинутаинициатива, чтобы средства на благоустройство контейнерных площадок выделялисьпо федеральной линии, а не ложились на плечи местных операторов. В противном случаеэто отразится на тарифах для населения."Если такие контейнерные площадки будут оборудоваться, нужносразу оборудовать их "по уму", с заделом на будущее", – подчеркнул Бурматов.Первый экологический форум "Единой России""Чистая страна" проходит 19 апреля в Челябинске. На трех тематическихплощадках будут обсуждаться вопросы улучшения экологической обстановки,инициативы граждан со всей страны, а также предложения экспертного сообщества.На итоговом пленарном заседании участники форума примут резолюцию, в которуювойдут предложения, выработанные в ходе дискуссий.