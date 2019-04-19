У людей нет информации о том, сколько образуется вредных отходов, ведь системы их учета не существует. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта Единой России Чистая страна Владимир Бурматов. В связи с этим партийцы предлагают выработать схему безопасной утилизации такого мусора.

У людей нет информации о том, сколько образуется вредных отходов, ведь системы их учета не существует. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов. В связи с этим партийцы предлагают выработать схему безопасной утилизации такого мусора.Вредные отходы должны утилизироватьсябезопасным способом, подчеркнул Бурматов. Речь идет о мусоре первого и второго класса опасности:лампочках, градусниках, батарейках, медицинских отходах и прочем.По словам парламентария, на полигоны их везти нельзя."Сейчас никто не платит за их переработку – они попросту сваливаются влесу", – посетовал законодатель.Единороссы уверены: такие отходы нужно учитывать, собирать инаправлять на предприятия, где их будут обезвреживать и утилизировать. "Адля этого должна быть создана система контроля за опасными отходами. Сейчасникто даже не знает, сколько их образуется, ведь системы учета этих отходовнет", – отметил Бурматов.Партиец призвал создать соответствующую инфраструктуру -сеть предприятий по переработке вредных отходов. Соответствующее предложениеединороссы направят в Министерство природных ресурсов и экологии, подчеркнулБурматов.Большое внимание партийцы уделяют и практике раздельногосбора мусора. Они предложили выделять средства на создание контейнерныхплощадок для раздельного сбора мусора из госбюджета. Единороссы против того,чтобы эта задача ложилась на плечи местных операторов "мусорнойреформы".В противном случае, отметил Бурматов, это приведет кподорожанию тарифов для населения. "Если такие контейнерные площадки будутоборудоваться, нужно сразу оборудовать их "по уму", с заделом набудущее", – подчеркнул он.Напомним, 19 апреля в Челябинске проходит первый"Единой России" "Чистая страна". Натрех тематических площадках обсуждаются вопросы улучшения экологическойобстановки, инициативы граждан со всей страны и предложения экспертногосообщества. На итоговом пленарном заседании участники форума примут резолюцию,в которую войдут предложения, выработанные в ходе дискуссий.