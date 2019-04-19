У людей нет информации о том, сколько образуется вредных отходов, ведь системы их учета не существует. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта Единой России Чистая страна Владимир Бурматов. В связи с этим партийцы предлагают выработать схему безопасной утилизации такого мусора.
У людей нет информации о том, сколько образуется вредных отходов, ведь системы их учета не существует. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов. В связи с этим партийцы предлагают выработать схему безопасной утилизации такого мусора.
Вредные отходы должны утилизироваться
безопасным способом, подчеркнул Бурматов. Речь идет о мусоре первого и второго класса опасности:
лампочках, градусниках, батарейках, медицинских отходах и прочем.
По словам парламентария, на полигоны их везти нельзя.
"Сейчас никто не платит за их переработку – они попросту сваливаются в
лесу", – посетовал законодатель.
Единороссы уверены: такие отходы нужно учитывать, собирать и
направлять на предприятия, где их будут обезвреживать и утилизировать. "А
для этого должна быть создана система контроля за опасными отходами. Сейчас
никто даже не знает, сколько их образуется, ведь системы учета этих отходов
нет", – отметил Бурматов.
Партиец призвал создать соответствующую инфраструктуру -
сеть предприятий по переработке вредных отходов. Соответствующее предложение
единороссы направят в Министерство природных ресурсов и экологии, подчеркнул
Бурматов.
Большое внимание партийцы уделяют и практике раздельного
сбора мусора. Они предложили выделять средства на создание контейнерных
площадок для раздельного сбора мусора из госбюджета. Единороссы против того,
чтобы эта задача ложилась на плечи местных операторов "мусорной
реформы".
В противном случае, отметил Бурматов, это приведет к
подорожанию тарифов для населения. "Если такие контейнерные площадки будут
оборудоваться, нужно сразу оборудовать их "по уму", с заделом на
будущее", – подчеркнул он.
Напомним, 19 апреля в Челябинске проходит первый
"Единой России" "Чистая страна". На
трех тематических площадках обсуждаются вопросы улучшения экологической
обстановки, инициативы граждан со всей страны и предложения экспертного
сообщества. На итоговом пленарном заседании участники форума примут резолюцию,
в которую войдут предложения, выработанные в ходе дискуссий.