В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл Басконии со счетом 68:78. Испанская команда восстановила равенство в серии, сделав счет 1:1.

В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.У победителей встречи самыми результативными стали Дарран Хиллиард (16 очков), Шавон Шилдс (15), Винсент Пуарье (14) и Патрицио Гарино (11), а у хозяев паркета больше всех набрали Кори Хиггинс (15), Уилл Клайберн (14) и Серхио Родригес (14).Первая игра завершилась победой ЦСКА со счетом 94:68. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1:1. Третья игра противостояния состоится в среду, 24 апреля, и пройдет на паркете испанской команды в Витории.