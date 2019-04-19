Россия открывает новые возможности для иностранных инвесторов, приглашая их принять участие в стратегических национальных проектах, заявил Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса в Кремле. Президент России выразил французам глубокое сочувствие в связи с пожаром в Нотр-Даме.

Россия открывает новые возможности для иностранных инвесторов, приглашая их принять участие в стратегических национальных проектах, заявил Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса в Кремле. Президент России выразил французам глубокое сочувствие в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Российские компании, работающие во Франции, готовы присоединиться к восстановлению жемчужины мировой культуры.Разговор и встреча в Кремле — своего рода пример прагматизма французского бизнеса. На повестке дня стоят десятки совместных проектов. Сворачивать их в угоду санкционной политике Евросоюза точно никто не собирается.Но разговор президент начинает со слов сочувствия. Пожар в Нотр-Дам-де-Пари и в России никого не оставил равнодушным."Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Безусловно, собор – это не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем. Все смотрели на это со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в его восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, тоже готовы присоединиться. Уверен, что те планы, о которых сказал президент Франции господин Макрон, по поводу восстановления, они будут реализованы", — подчеркнул Владимир Путин.Сотрудничество России и Франции успешно развивается, каким бы ни был международный политический контекст. На российском рынке работают почти 600 французских компаний. Их вклад в российскую экономику — свыше 18 миллиардов долларов. "Северный поток", "Ямал СПГ" — примеры совместной работы нефтегазовых гигантов. Вместе они строят "Северный поток-2", какие бы недовольные голоса ни раздавались.В свою очередь Россия делает все, чтобы французский бизнес чувствовал себя комфортно."Постоянное внимание мы уделяем снятию и административных барьеров, обеспечению оптимальной налоговой нагрузки. Благодаря этому, Россия в текущем году поднялась в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса сразу на 4 позиции, и заняла 31 место. Уважаемые господа, мы обогнали Францию на одну строчку! И надеюсь вам в России, во всяком случае, не хуже работать, чем собственно во Франции", — обратился Путин к французским предпринимателям."Нас очень интересует ваши амбициозные инфраструктурные проекты. Хотелось бы в них принять участие", — обратился к главе российского государства гендиректор Credit Agricole Жак Риполль."А санкции?" – уточнил Путин."Они, конечно, усложняют, но работе в целом не мешают", — ответил французский банкир.Для тех, кто будет поставлять выпущенную в России продукцию еще и в другие страны, предусмотрены льготы. И этот нюанс, бесспорно, заинтересовал участников встречи."Эти компании вложили уже вместе совокупно порядка 20 миллиардов долларов в российскую экономику. Некоторые из них уже локализовали производство здесь таким образом, что сегодня выходят на экспорт с российской продукцией", — пояснил сопредседатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, владелец Volga Group Геннадий Тимченко.Кроме того, огромные возможности открывают зарубежному бизнесу национальные проекты."Речь идет о сотнях миллиардов долларов, сотнях миллиардов долларов капиталовложений в значимые для роста экономики нашей страны сферы, — описал масштаб проектов Путин. — Зарубежные фирмы, которые пошли по пути локализации производства в России, могут теперь на равных условиях с российскими участвовать в конкурсах на государственные закупки"."Россия — это единственная страна за пределами Западной Европы, которая нас интересует", — заверил Кремль заместитель генерального директора Orange Жерве Пелисье."Россия — это огромный рынок с очень сильным потенциалом роста. Нам важно здесь работать", — считает гендиректор Pernod Ricard Александр Рикар.Путин решил привлечь внимание еще к одной инициативе."Имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот проект будет способствовать не только развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов в целом", — предложил президент России."Total является спонсором российской хоккейной команды. Думаю, может быть, нам теперь нужно поменять объект нашего спонсорства? И, может быть, нам теперь нужно выступать спонсором для французской хоккейной команды" – задумался главный исполнительный директор Total, сопредседатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Патрик Пуянне.Индикатор делового сотрудничества и политических отношений — Петербургский экономический форум. В 2018 году его почетным гостем был президент Эммануэль Макрон, отмечает Владимир Путин. Он приглашает капитанов французского бизнеса в Петербург снова в начале июня. ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня 2019 года.