Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.Как передает РИА Новости, об этом Барр проинформировал международную общественность на специальной пресс-конференции.Он рассказал, что спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в США, однако никаких доказательств сговора между Москвой и командой Трампа обнаружено не было.При этом Барр подчеркнул, что в докладе Мюллера не нашлось достаточно доказательств, чтобы определить, мешал ли Трамп расследованию или нет.При этом сам глава Белого дома написал в своем Twitter, что не было ни сговора с российскими властями, ни попыток чинить препоны расследованию Мюллера. "Игра закончена", — заключил Трамп.pic.twitter.com/222atp7wuB— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2019 г.Ранее сообщалось, что после того, как никакого сговора обнаружено не было, демократы активизировали расследования против Трампа. В частности, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей Конгресса США намерены получить информацию о финансах американского президента США, чтобы проверить их на предмет российских вливаний.