Сегодня загорелась челябинская гостиница Аврора, пожар возник в двухэтажной пристройке. Пламя быстро охватило большую площадь, из здания пришлось эвакуировать всех постояльцев.

Сегодня, 18 апреля, загорелась челябинская гостиница "Аврора", пожар возник в двухэтажной пристройке — по некоторым данным там расположена кухня.Пламя быстро охватило большую площадь — из здания пришлось эвакуировать всех постояльцев. Поднимающийся дым, по словам очевидцев, виден с расстояния двух километров.МЧС по Челябинской области присвоило пожару повышенный уровень сложности.К настоящему времени информация о пострадавших не поступала. Сейчас тушение пожара вступило в завершающую стадию.