Ответственность за инцидент с гранатой у российского посольства в марте 2019 года взяла на себя ранее не известная греческая анархистская организация Заговор мести, сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

Ответственность за инцидент с гранатой у российского посольства в марте 2019 года взяла на себя ранее не известная греческая анархистская организация "Заговор мести", сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.На анархистском сайте представители группировки заявили, что акция была проведена в знак солидарности с российскими анархистами, арестованными ФСБ 1 февраля 2019 года.22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра. Взрыв был слабой мощности и нанес небольшой материальный ущерб.Расследование ведет антитеррористическое отделение полиции, но о результатах пока не сообщается.