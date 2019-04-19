Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко напугал действующего президента вопросом о суде. Украинский президент вместо ответа заговорил на отвлеченные темы.

Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенконапугал действующего президента вопросом о суде. Украинский президент вместоответа заговорил на отвлеченные темы.во время дебатов загнал в угол ПетраПорошенко жесткими вопросами. В частности, кандидат поинтересовался удействующего президента – если по окончании своего срока он окажется под судом,посчитает ли это местью или политическим преследованием?Ответа от Порошенко собравшийся на стадионе "Олимпийский"народ так и не услышал. Украинский лидер пространно рассуждал про свободнуюжурналистику во времена Майдана, покритиковал своего оппонента, и несколько разназвал Владимира Зеленского "котом в мешке". Однако о возможном судеон так и не вспомнил.Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. На 21 апреля был назначен второйтур. По данным соцопросов, за сейчас готовы отдать голосаоколо 70% украинских избирателей.3 апреля Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко условие:дебаты кандидатов должны пройти не в телестудии, а на столичном стадионе"Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей. Порошенкосогласился., завершая дебаты, перечислил достиженияПетра Порошенко. По словам кандидата, ниболее значимые из них это безвизовыйрежим с ЕС, церковный томос и восстановленная армия. В то же время, Зеленскийудивился тому, что все эти достижения Порошенко приписал лично себе. Кандидатподчеркнул, что над безвизом работали дипломаты, а над томосом – представителиукраинской церкви еще до того, как Порошенко стал президентом, передает RT.Петр Порошенко напомнил , что шоумен выражал готовность встать на колени перед президентом России Путиным. "Я говорил: я готов встать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца. И вас приглашаю", – заявил Зеленский – и встал на колени перед залом. Порошенко же повернулся к залу спиной и встал на колени перед флагом Украины.