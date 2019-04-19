Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко
напугал действующего президента вопросом о суде. Украинский президент вместо
ответа заговорил на отвлеченные темы.
Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко
напугал действующего президента вопросом о суде. Украинский президент вместо
ответа заговорил на отвлеченные темы.
во время дебатов загнал в угол Петра
Порошенко жесткими вопросами. В частности, кандидат поинтересовался у
действующего президента – если по окончании своего срока он окажется под судом,
посчитает ли это местью или политическим преследованием?
Ответа от Порошенко собравшийся на стадионе "Олимпийский"
народ так и не услышал. Украинский лидер пространно рассуждал про свободную
журналистику во времена Майдана, покритиковал своего оппонента, и несколько раз
назвал Владимира Зеленского "котом в мешке". Однако о возможном суде
он так и не вспомнил.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал
30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. На 21 апреля был назначен второй
тур. По данным соцопросов, за сейчас готовы отдать голоса
около 70% украинских избирателей.
3 апреля Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко условие:
дебаты кандидатов должны пройти не в телестудии, а на столичном стадионе
"Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей. Порошенко
согласился.
, завершая дебаты, перечислил достижения
Петра Порошенко. По словам кандидата, ниболее значимые из них это безвизовый
режим с ЕС, церковный томос и восстановленная армия. В то же время, Зеленский
удивился тому, что все эти достижения Порошенко приписал лично себе. Кандидат
подчеркнул, что над безвизом работали дипломаты, а над томосом – представители
украинской церкви еще до того, как Порошенко стал президентом, передает RT.
Петр Порошенко напомнил , что шоумен выражал готовность встать на колени перед президентом России Путиным. "Я говорил: я готов встать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца. И вас приглашаю", – заявил Зеленский – и встал на колени перед залом. Порошенко же повернулся к залу спиной и встал на колени перед флагом Украины.