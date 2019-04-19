Участница группы SEREBRO Ирина Титова попала в больницу после того, как ей стало плохо во время выступления. Артистке требуется операция.

Участница группы SEREBRO Ирина Титова попала в больницу после того, как ей стало плохо во время выступления. Артистке требуется операция.Ирину Титову госпитализировали в одну из столичных клиник. К счастью, медики сумели стабилизировать ее состояние, и вскоре она даже вышла на связь с многочисленными поклонниками. А теперь даже смогла пообщаться с представителями СМИ."Я дала себе слово вылечиться за эти дни. Никаких ограничений в работе у меня не будет, все в штатном режиме, главное снять воспаление. А дальше основная рекомендация врачей – это удаление гланд в ближайшее время", – цитирует Ирину Титову .Поклонники поддерживают певицу как могут. Они регулярно пишут Ирине ободряющие слова на ее официальной страничке в социальной сети Instagram, желая скорейшего выздоровления.Напомним, Ирина Титова попала в больницу сразу после выступления 14 апреля. Коллектив дал концерт в рамках проекта "Партийная зона МУЗ-ТВ". Девушка почувствовала себя плохо – заболевание оказалось тяжелым и требующим наблюдения врачей.Оказалось, певица весь день чувствовала себя плохо, но отменять выступление не стала. В итоге, она умудрилась выйти на сцену с температурой под 40. Как писали "Дни.ру", в ноябре прошлого года продюсер Максим Фадеев задумал полностью поменять состав группы SEREBRO. Кастинг проходил в Instagram и на популярном видеосервисе YouTube. Эксперты выбрали самых талантливых певиц.