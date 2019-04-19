Российским туристам в Турции очень понравится введение в обращение карты Мир на территории этой страны, так они смогут не только расплачиваться с ее помощью за покупки, но и рассчитывать на пополнение счета из России.

Российским туристам в Турции очень понравится введение в обращение карты "Мир" на территории этой страны, так они смогут не только расплачиваться с ее помощью за покупки, но и рассчитывать на пополнение счета из России.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.Она назвала это хорошей новостью для отечественных туристов, поскольку карта "Мир" достаточно распространена на территории Российской Федерации.Тюрина подчеркнула, что раньше для выезжающих за границу было неудобно пользоваться картой — из-за ее действия только в пределах РФ. Теперь, по словам пресс-секретаря РСТ, россияне смогут не только пользоваться "Миром" в Турции, но и быть уверенными, что их деньги на счету в любой момент могут быть пополнены родственниками или друзьями.В свою очередь руководитель Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о том, что карты "Мир" стали приниматься в сети одного из крупнейших турецких банков Is Bank и наши соотечественники совершили по ним уже 50 операций. Комлев отметил, что до конца 2019 года национальная карта будет приниматься в 12 странах мира.