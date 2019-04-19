Пасхального перемирия в Донбассе не будет. Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине не удается о нем договориться с Киевом. Киев отказался принимать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня и обеспечивать безопасность для перехода к политическому урегулированию.

"Пасхального перемирия" в Донбассе не будет. Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине не удается о нем договориться с Киевом. Киев отказался принимать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня и обеспечивать безопасность для перехода к политическому урегулированию, отметил российский полпред на переговорах Борис Грызлов.Консультации между представителями Киева, Донецка, Луганска и Москвы велись в режиме видеоконференции, сообщает "Интерфакс". Инициатива Луганска и Донецка о "пасхальном перемирии" была поддержана Россией и ОБСЕ. Но украинская армия продолжает обстрелы Донбасса, в том числе жилых районов."Мы видим, что все заявления киевских властей о желании заключить "пасхальное перемирие" оказались пустыми словами, — подчеркнул Борис Грызлов. — Киев фактически отказывается от ведения переговоров с Донбассом, хотя именно с ним и должен вести прямые переговоры".Киев регулярно срывает переговоры о перемирии. На встрече Контактной группы в Минске 10 апреля представители украинской стороны о прекращении огня договариваться отказались. А достигнутое соглашение о перемирии на 8 марта было тут же сорвано ВСУ. Также украинская сторона срывала хлебное и школьное перемирия, вводимые на время сбора урожая или к началу учебного года.Впрочем, Киев сейчас больше заботят выборы. 21 апреля пройдет второй тур голосования. Украинские избиратели выберут, кто поведет страну дальше — действующий президент Петр Порошенко или лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.