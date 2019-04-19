Сотрудники главного магазина Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке жалуются на клопов. Скорее всего, насекомых занесли бездомные, которые любят греться в круглосуточном бутике.

Сотрудники главного магазина Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке жалуются на клопов. Скорее всего, насекомых занесли бездомные, которые любят греться в круглосуточном бутике, сообщает NY Post.Избавиться от паразитов центральный магазин Apple не мог несколько недель. В марте клопов заметили на одном из столов на втором этаже магазина. Потом сотрудники обнаружили насекомых в своих шкафчиках.Владельцы были вынуждены позвать дезинфекторов, но они не помогали. Спустя полторы недели насекомые вновь появились в Apple Store.Магазин был вынужден провести повторную чистку. Интересно, что Apple Store не предупреждал покупателей о заражении. Лишь во время дезинфекции магазин не работал.Будут ли у представителей Apple какие-либо проблемы из-за этого, пока неизвестно.