Огромный рыжий кот остановил грабителя, угнавшего велосипед у девушки в Челябинске. Ролик быстро набирает популярность в Сети. Некоторые пользователи сочли видео постановкой. Однако жертва грабежа подтвердила реальность инцидента.

Огромный рыжий кот остановил грабителя, угнавшего велосипеду девушки в Челябинске. Ролик быстро набирает популярность в Сети. Некоторыепользователи сочли видео постановкой. Однако жертва грабежа подтвердилареальность инцидента.Героем боевика сталаниматор в костюме рыжего кота, подрабатывавший в челябинском парке. Он безтени сомнения бросился наперерез вору на велосипеде, за которым с крикамигналась девушка. Кот лихо сбил угонщика, транспортное средство вернулосьвладельцу.Кое-кто назвал видео фейком и постановкой. Однако позже объявиласьжертва грабителя. Студентка Дарья Иванова рассказала, что велосипед ейбуквально накануне подарил парень. А в тот день девушка зашла к подруге в кафе– и злоумышленник воспользовался этим моментом. Студентка своего спасителя дажене разглядела толком – она не знает, мужчина это или женщина, пишет Life.