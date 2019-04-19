Огромный рыжий кот остановил грабителя, угнавшего велосипед
у девушки в Челябинске. Ролик быстро набирает популярность в Сети. Некоторые
пользователи сочли видео постановкой. Однако жертва грабежа подтвердила
реальность инцидента.
Огромный рыжий кот остановил грабителя, угнавшего велосипед
у девушки в Челябинске. Ролик быстро набирает популярность в Сети. Некоторые
пользователи сочли видео постановкой. Однако жертва грабежа подтвердила
реальность инцидента.
Героем боевика стал
аниматор в костюме рыжего кота, подрабатывавший в челябинском парке. Он без
тени сомнения бросился наперерез вору на велосипеде, за которым с криками
гналась девушка. Кот лихо сбил угонщика, транспортное средство вернулось
владельцу.
Кое-кто назвал видео фейком и постановкой. Однако позже объявилась
жертва грабителя. Студентка Дарья Иванова рассказала, что велосипед ей
буквально накануне подарил парень. А в тот день девушка зашла к подруге в кафе
– и злоумышленник воспользовался этим моментом. Студентка своего спасителя даже
не разглядела толком – она не знает, мужчина это или женщина, пишет Life.