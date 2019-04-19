Юная фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки. На них Алина Загитова продемонстрировала свою прекрасную физическую форму и женственность.

Юная фигуристка опубликовалана своей странице в Instagram новые снимки. На них АлинаЗагитова продемонстрировала свою прекрасную физическую форму и женственность.На фото чемпионка мира представляет спортивный бренд.При этом она игриво улыбается. На одном из фото Алина Загитова лежит наскамейке, подняв ноги, при этом позируя на камеру.Пользователи соцстеи восхитились красотой и грацией российскойспортсменки. Они одарили Алину Загитову множеством комплиментов."Это вообще законно,быть такой красивой?", "Шикарный бренд лишь подчеркивает все достоинстваидеально сложенной фигурки. Алиночка – тело дивы, лицо голливудской звезды, аскромность простой девочки труженицы!", "Ух, красотка наша! Алиночка, солнышко!","Представляю, какой роковой дивой Вы станете после 20. Потрясающая внешность идуша у Вас", "Крутышка на миллион", – прокомментировали снимки поклонникиАлины Загитовой.Ранее стало известно о том, как создаются костюмы длявыступлений юной О нарядах фигуристки рассказалаавтор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе, дизайнер Ольга Рябенко.Оказывается, на создание одного платья уходит около двух недель.Отметим, одержалапобеду на ЧЕМ-2019 по фигурному катанию. В активе юной спортсменки – победа начемпионате Европы, мира и Олимпиаде.