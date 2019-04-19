Юная фигуристка опубликовала
на своей странице в Instagram новые снимки. На них Алина
Загитова продемонстрировала свою прекрасную физическую форму и женственность.
Юная фигуристка опубликовала
на своей странице в Instagram новые снимки. На них Алина
Загитова продемонстрировала свою прекрасную физическую форму и женственность.
На фото чемпионка мира представляет спортивный бренд.
При этом она игриво улыбается. На одном из фото Алина Загитова лежит на
скамейке, подняв ноги, при этом позируя на камеру.
Пользователи соцстеи восхитились красотой и грацией российской
спортсменки. Они одарили Алину Загитову множеством комплиментов.
"Это вообще законно,
быть такой красивой?", "Шикарный бренд лишь подчеркивает все достоинства
идеально сложенной фигурки. Алиночка – тело дивы, лицо голливудской звезды, а
скромность простой девочки труженицы!", "Ух, красотка наша! Алиночка, солнышко!",
"Представляю, какой роковой дивой Вы станете после 20. Потрясающая внешность и
душа у Вас", "Крутышка на миллион", – прокомментировали снимки поклонники
Алины Загитовой.
Ранее стало известно о том, как создаются костюмы для
выступлений юной О нарядах фигуристки рассказала
автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе, дизайнер Ольга Рябенко.
Оказывается, на создание одного платья уходит около двух недель.
Отметим, одержала
победу на ЧЕМ-2019 по фигурному катанию. В активе юной спортсменки – победа на
чемпионате Европы, мира и Олимпиаде.