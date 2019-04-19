В Астрахани открыли новое здание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Событие приурочили к юбилею - в этом году центру исполняется 25 лет. Какие возможности теперь есть у врачей?

В Астрахани открыли новое здание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Событие приурочили к юбилею — в этом году центру исполняется 25 лет. Какие возможности теперь есть у врачей?"Этот центр для нас – всё". Эти слова, вслед за Алиёй Нургазиевой, могут повторить около пяти тысяч родителей "особенных детей". Комплексная реабилитация и социальная адаптация помогает некоторым из них буквально "встать" на ноги. Поэтому 25-летний юбилей областного центра для ребят с ограниченными возможностями стал настоящим праздником. Поздравить сотрудников учреждения пришел и глава региона. Сергей Морозов подчеркнул, что развитие социальной сферы в нашей стране — это приоритетное направление государственной политики."При формировании своей региональной стратегии, мы тоже ставим приоритеты — интересы наших астраханских семей. Нам предстоит провести модернизацию социальных и медицинских учреждений. Особое внимание, конечно же, будем уделять таким замечательным центрам, как ваш", — заявил Сергей Морозов, врио губернатора Астраханской области.Добрые слова и подарки — сертификаты от главы региона, руководства компании "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", регионального Министерства социального развития и труда. Теперь в Центре появятся новый тренажер, медоборудование и мебель. А вот документы на девять инвалидных кресел-колясок вручила родителям детей с ограниченными возможностями президент Некоммерческой организации " Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" Нелли Алекперова. Коляски сделаны по индивидуальному заказу для каждого ребенка. Благотворитель рассказала и удивительную историю — их спроектировал бывший летчик, ставший инвалидом после авиакатастрофы. Поэтому изобретатель по своему опыту учел все до мелочей. Астрахань стала первым регионом, где реализован пилотный проект."Почему мы именно такие коляски купили, физическая нагрузка на родителей приходится, ребенок привязан к родителям с утра до вечера. А, если взрослый ребенок сможет сам управлять машиной, то и мамам немножко легче будет. Чтобы человек мог сам себя обслужить, сам выйти на улицу, пойти в школу", — рассказывает Нелли Алекперова, президент некоммерческой организации "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ".В недалеком будущем такие средства передвижения от "ЛУКОЙЛА" получат больные дети из Саратова, Перми, Нижнего Новгорода. В Астрахани же благотворительный фонд нефтяной кампании планирует еще один пилотный проект — для слабовидящих. А сегодня — радость у астраханских мам "особенных" детей."Сегодня я получила коляску для моей дочери Ангелины. Наш диагноз — ДЦП. Мы не ходим и вот эта коляска для нас — это самое то. Потому что старая развалилась. Поэтому, спасибо большое", — благодарит Наталья Пустохайлова."Сегодня особенный день. Не только для региона, но самое главное для детей — "особенных"детей. Потому что этот центр — надежда на выздоровление. Огромное спасибо главе региона, огромное спасибо кампании "ЛУКОЙЛ", что подарили подарки этим детям. Их помощь поможет детям восстановить здоровье", — считает Елена Дорохова,руководитель общественной благотворительной организации "Поможем детям".Сегодня в областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями также торжественно открыли и два новых отделения.