В Ярославле две местные жительницы забаррикадировались в квартире аварийного дома, требуя предоставить им жилье, соответствующее их запросам.

Выселять из квартиры мать и дочь пришлось сотрудникам МЧС и судебным приставам.Женщинам предоставили благоустроенную квартиру в другом районе, но она их не устроила: новую жилплощадь они собирались продать, поэтому рассчитывали получить элитное жилье, пишет "Ярославский регион". Квартира же, в которую женщинам предлагали переехать, находилась в отдаленном районе, поэтому с продажей пришлось бы повозиться.Оскорбленные жительницы аварийного дома пошли в суд, затем туда же обратилась городская администрация.В итоге квартиру с пенсионерками и тараканами пришлось принудительно вскрывать. Услышав стук молотка и отмычки, мать и дочь подперли дверь старой газовой плитой, однако это не помогло.На место выселения даже вызвали скорую помощь. Приставы помогли женщинам собрать вещи.