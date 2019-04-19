Евгения Медведева будет работать вместе с Ильей Авербухом. Хореограф обещает новые интересные программы в исполнении фигуристки.

Евгения Медведева будет работать вместе с Ильей Авербухом.Хореограф обещает новые интересные программы в исполнении фигуристки.в прошедшем сезоне заняла третье место начемпионате мира в японской Сайтаме. На мировой турнир фигуристка отобраласьблагодаря победе в финале Кубка России. Перспективы у спортсменки отличные,считает хореограф и постановщик Илья Авербух.Авербух с оптимизмом смотрит на будущую работу с ЕвгениейМедведевой. По словам хореографа, фигуристка поставила себе цель освоитьчетверные прыжки. Спортсменка вполне может этого добиться, считает постановщик."Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Ядумаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там.В теории четверной прыжок возможен", – сказал Илья Авербух.работала с Ильей Авербухом в сезонах2016-2017 и 2017-2018, он ставил спортсменке произвольные программы. А теперьстроят планы на будущее."Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересныеновости по поводу нас. Женя очень много прибавила с точки зрения выразительностина льду, купается в своем скольжении, в пластике", – цитирует АвербухаNevasport.Сейчас готовится к показательным выступлениям. На тренировке фигуристка появилась в довольно смелом наряде – бежевой шубке и чулках. Мнения по поводу ее внешнего вида разделились. Некоторых поклонников столь яркий образ шокировал.