Евгения Медведева будет работать вместе с Ильей Авербухом.
Хореограф обещает новые интересные программы в исполнении фигуристки.
Евгения Медведева будет работать вместе с Ильей Авербухом.
Хореограф обещает новые интересные программы в исполнении фигуристки.
в прошедшем сезоне заняла третье место на
чемпионате мира в японской Сайтаме. На мировой турнир фигуристка отобралась
благодаря победе в финале Кубка России. Перспективы у спортсменки отличные,
считает хореограф и постановщик Илья Авербух.
Авербух с оптимизмом смотрит на будущую работу с Евгенией
Медведевой. По словам хореографа, фигуристка поставила себе цель освоить
четверные прыжки. Спортсменка вполне может этого добиться, считает постановщик.
"Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я
думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там.
В теории четверной прыжок возможен", – сказал Илья Авербух.
работала с Ильей Авербухом в сезонах
2016-2017 и 2017-2018, он ставил спортсменке произвольные программы. А теперь
строят планы на будущее.
"Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные
новости по поводу нас. Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности
на льду, купается в своем скольжении, в пластике", – цитирует Авербуха
Nevasport.
Сейчас готовится к показательным выступлениям. На тренировке фигуристка появилась в довольно смелом наряде – бежевой шубке и чулках. Мнения по поводу ее внешнего вида разделились. Некоторых поклонников столь яркий образ шокировал.