Его хотят отдать в аренду под медицинское учреждение

Его хотят отдать в аренду под медицинское учреждениеМэрия Владимира выставила на торги бывшее здание «Поликлиники-Автоприбор» на улице Погодина. Двухэтажное здание, построенное в начале 1950-ых годов, хотят сдать в аренду на 5 лет по цене 5,4 миллиона рублей в год. Заявки администрация города будет принимать до 8 мая, торги пройдут 14 мая.Также в мэрии отмечают, что по условиям договора аренды здание отдают под размещение медицинского учреждения.