Подготовка любителей станет проще, а от профессионалов потребуют прохождения курсов повышения квалификации. Два года назад в министерстве предлагали отмечать в правах профпригодность водителей, но потом от этой идеи отказались.

Минтранс доработал проект поправок к закону О безопасности дорожного движения, согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С 18 апреля он находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 6 мая.Согласно действующему законодательству все граждане с получением прав получают профессию водитель, поэтому подготовку любителей Минтранс намерен вывести из-под действия закона Об образовании. В результате обучение в автошколе не будет считаться образовательным процессом, а граждане, получающие водительские права всех категорий, будут оставаться любителями. При этом процесс обучения должен упроститься, всего граждане смогут сэкономить на водительских курсах до 1,43 млрд руб. в год.Для того чтобы перевозить грузы или пассажиров, водители должны будут пройти курсы повышения квалификации, на которых их обучат вождению во внештатных ситуациях и обеспечению безопасности во время перевозок. В Минтрансе оценивают стоимость таких курсов от 2,7 тыс. до 12,3 тыс. руб., общие затраты отрасли составят 1,66 млрд руб. Свидетельство о профессии водителя будет выдаваться после окончания курсов сроком на пять лет.В Минтрансе также предлагают запретить нанимать водителей без свидетельств о прохождении необходимых курсов в компании, которые имеют парк автобусов и грузовиков. Нарушителей ждет штраф, размер которого пока не определен. Однако новые требования не будут действовать при найме водителей в армию, скорую помощь, аварийные службы и пожарную охрану.Первая версия законопроекта была предложена Минтрансом еще в конце 2017 года. Тогда ведомство предлагало ставить на правах отметки о профпригодности, но потом от этой идеи отказались. Минэкономразвития в начале 2018 года оценило затраты правительства и предпринимателей на доработку закона в 13–14 млрд руб., пояснили газете Коммерсантъ в пресс-службе министерства. После этого документ был взят на доработку с учетом замечаний властей.