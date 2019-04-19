Дебаты Порошенко и Зеленского – событие важное для обоих кандидатов. Естественную в таких случаях тревожность действующему президенту Украины не стоит гасить алкоголем. Как показала практика, горячительные напитки развязывают украинскому лидеру не только язык, но порой и руки.

Дебаты Порошенко и Зеленского – событие важное для обоих кандидатов.Естественную в таких случаях тревожность действующему президенту Украины нестоит гасить алкоголем. Как показала практика, горячительные напиткиразвязывают украинскому лидеру не только язык, но порой и руки.– центральное политическоесобытие на Украине перед финальным туром голосования, намеченным на 21 апреля.Мероприятие вполне может стать и скандальным. Остается надеться, что ПетрПорошенко не переберет привычного допинга перед его началом."Анализы сдали, выборы на носу, дебаты ответственные.Надеюсь, что Петр Алексеевич не переберет горилки, чтобы увереннее себя вестина сцене "Олимпийского". Главное, чтобы Порошенко не начали неудобныевопросы задавать – а то ведь он то по руке ударит, то шапку снимет, то за носсхватит", – поделился ожиданиями от с Днями.Ру эксперт Солвета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.По словам эксперта, фамильярность для Петра Порошенко -вполне органичное состояние. А алкоголь вообще развязывает ему руки."А тут еще и Минздрав предупреждает. Хотя Порошенкопредупреждать уже поздно – он свое здоровье всяческими излишествами, как видно,прилично подорвал. До свиданья, наш ласковый Петька – улетай, улетай, улетай.Главное, чтобы по примеру Карлсона не обещал вернуться", – заключилМанукян.Напомним, Минздрав Украины в преддверии призвал кандидатов отказаться от алкоголя – он, по мнению украинскихмедиков, может еще больше спутать мысли и язык. Порошенко с Зеленским встретятся 19 апреля в 19:00 на стадионе "Олимпийский" вКиеве. Кандидатам посоветовали пить больше воды, держать осанку и выбратьправильную позу.