Дебаты Порошенко и Зеленского – событие важное для обоих кандидатов.
Естественную в таких случаях тревожность действующему президенту Украины не
стоит гасить алкоголем. Как показала практика, горячительные напитки
развязывают украинскому лидеру не только язык, но порой и руки.
Дебаты Порошенко и Зеленского – событие важное для обоих кандидатов.
Естественную в таких случаях тревожность действующему президенту Украины не
стоит гасить алкоголем. Как показала практика, горячительные напитки
развязывают украинскому лидеру не только язык, но порой и руки.
– центральное политическое
событие на Украине перед финальным туром голосования, намеченным на 21 апреля.
Мероприятие вполне может стать и скандальным. Остается надеться, что Петр
Порошенко не переберет привычного допинга перед его началом.
"Анализы сдали, выборы на носу, дебаты ответственные.
Надеюсь, что Петр Алексеевич не переберет горилки, чтобы увереннее себя вести
на сцене "Олимпийского". Главное, чтобы Порошенко не начали неудобные
вопросы задавать – а то ведь он то по руке ударит, то шапку снимет, то за нос
схватит", – поделился ожиданиями от с Днями.Ру эксперт Солвета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, фамильярность для Петра Порошенко -
вполне органичное состояние. А алкоголь вообще развязывает ему руки.
"А тут еще и Минздрав предупреждает. Хотя Порошенко
предупреждать уже поздно – он свое здоровье всяческими излишествами, как видно,
прилично подорвал. До свиданья, наш ласковый Петька – улетай, улетай, улетай.
Главное, чтобы по примеру Карлсона не обещал вернуться", – заключил
Манукян.
Напомним, Минздрав Украины в преддверии призвал кандидатов отказаться от алкоголя – он, по мнению украинских
медиков, может еще больше спутать мысли и язык. Порошенко с Зеленским встретятся 19 апреля в 19:00 на стадионе "Олимпийский" в
Киеве. Кандидатам посоветовали пить больше воды, держать осанку и выбрать
правильную позу.