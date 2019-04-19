Оперная певица Анна Нетребко отменила два ближайших концерта в Берлине из-за серьезной болезни. Подробностями она поделилась в социальный сетях.

Оперная певица Анна Нетребко отменила два ближайших концерта в Берлине из-за серьезной болезни. Подробностями она поделилась в социальный сетях.В четверг, 18 апреля, на сайте Берлинской государственной оперы появилось сообщение о том, что знаменитая исполнительница не сможет выступить на концертах с израильским дирижером Даниэлем Баренбоймом в пятницу и субботу из-за острого ларингита. Вместо нее на сцену выйдет певица Аида Гарифуллина.Позднее эту новость прокомментировала Анна Нетребко на странице в Instagram. "Моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже", – с горечью отметила звезда.Певица добавила, что репертуар такой сложности не позволяет ей петь с ларингитом. Она надеется, что скоро поправится и вновь сможет выступать, передает. Это сообщение знаменитость продублировала на английском языке.Поклонники пожелали скорейшего выздоровления и принялись делиться полезными рецептами. "Анна, выздоравливайте! Налегайте на витамин С: апельсины, шиповник, зеленый лук", "Сил и скорейшего выздоровления! На таких, как вы, держится мир!", "Отдыхайте и набирайтесь сил для новых творческих свершений!", – написали комментаторы.