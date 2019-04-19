Актриса перед смертью очень сблизилась со своим фаворитом Денисом Сердюковым. Ирина Цывина доверяла ему бесконечно.

Актриса перед смертью очень сблизилась со своим фаворитом Денисом Сердюковым. Ирина Цывина доверяла ему бесконечно.Ирина Цывина долго открещивалась от связи с молодым артистом, однако любовь накрыла ее с головой. Разница в возрасте эффектную актрису не беспокоила, тем более что избранник окружил ее заботой и вниманием.В одной из передач звезда сообщила, что очень доверяет Денису Сердюкову и даже оформила на него генеральную доверенность. Актер мог везде представлять ее интересы и распоряжаться всем имуществом.И где теперь этот возлюбленный и эта доверенность? Что будет с наследством артистки, которое, как пишет , оценивается в 45 миллионов рублей? Что стало причиной ее скоропостижной смерти? На эти вопросы предстоит ответить следственным органам.Что касается Дениса Сердюкова, то его не могут найти. В соцсетях за два дня до смерти актрисы он поздравлял с юбилеем Аллу Пугачеву и писал о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари. Позже знакомый опубликовал его фото с Ириной Цывиной из студии Андрея Малахова. С тех пор – тишина и молчание.Между тем знавший Ирину Цывину Станислав Садальский бьет тревогу. "Близкие друзья к МВД сказали, есть криминальные версии в смерти Ирины Цывиной. Соседи слышали крики, была кровь. Был бы в Москве – узнал бы все. По телефону люди боятся говорить мне правду. Может, вы что знаете?" – обратился актер к подписчикам на своей странице в Instagram.