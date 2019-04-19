Комик Владимир Зеленский отобрал специалистов, которые войдут в администрацию президента в случае его победы на выборах. По его словам, работу получат самые достойные.

Комик Владимир Зеленский отобрал специалистов, которые войдут в администрацию президента в случае его победы на выборах. По его словам, работу получат "самые достойные".Кандидат в президенты Украины представил свою команду в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". По его словам, он намерен работать с этими людьми, если выиграет второй тур выборов."Это моя команда, это специалисты – молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента. Кто будет лучше, тот получит ту или иную должность", – цитирует Зеленского .Он подчеркнул, что именно с такими людьми собирается "строить Украину, сильную и мощную". По мнению шоумена, страна не должна называться "младшей сестрой России", но и коррумпированным партнером Запада быть тоже не стоит, сказал он.В частности, в команду Зеленского входит экс-министр финансов Александр Данилюк. Комик планирует поручить ему международные отношения, финансы и экономику. Руслан Степанчук будет отвечать за идеологию партии "Слуга народа" и за реформы всех существующих институтов власти. Иван Баканов будет курировать связи с Верховной радой, а бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную и антикоррупционную политику.Врачу Евгению Комаровскому поручит вопросы медицинского направления. Кроме того, в список вошла Галина Янченко, которая станет экспертом по антикоррупционной политике и диджитал-решений для государства. Всего в команду Зеленского вошли 20 человек, добавляет .Как ранее писали "Дри.ру", первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%, По данным ЦИК Украины явка по стране составила 62,78%.19 апреля на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве пройдут предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко, напоминает . Их проведение является обязательным по украинскому законодательству.