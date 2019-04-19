Житель Москвы поселился в припаркованном у подъезда автомобиле – он ушел из дома после ссоры с женой.

44-летний москвич живет на переднем сиденье старенького "Форда". Со стороны пассажирского сиденья он обустроил кухню, на заднем – складывает свои вещи, пишет "Рамблер".Мужчина не работает, живет на пособие по инвалидности, но подрабатывает ремонтом машин и заточкой ножей. Куда-то переезжать из автомобиля он не планирует – надеется, что помирится с женой.Соседи, впрочем, говорят, что иногда мужчина не совсем адекватен и даже угрожал поджечь дом.