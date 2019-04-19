Знаменитая балерина не стесняется показывать поклонникам смелые фото. Обычно это снимки в купальниках и ее легендарные шпагаты, но на сей раз Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram кадры со стертыми ногами.

Знаменитая балерина не стесняется показыватьпоклонникам смелые фото. Обычно это снимки в купальниках и ее легендарные шпагаты,но на сей раз Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram кадры со стертыми ногами.Танцовщица не понаслышке знает, что настоящееискусство требует жертв. Многие годы звезда посвятила балету и сцене.Анастасия Волочкова поделиласьс пользователями соцсети фотографиями своих травмированных ног после съемкителепередачи на канале "Россия-1".Звездапоказала подписчикам мозоли до мяса, передает При этом балерина отметила, что ни очем не жалеет. "Они продолжались восемь часов. Из них я четырепровела в пуантах… Я даже сама поставила свой танец. Но. Мне не жаль этой болии стертых стоп", – рассказала о съемках Анастасия Волочкова в Instagram.Поклонникине смогли поделиться комментариями с балериной, поскольку она закрыла доступ кним еще в начале февраля. Тогда Анастасия Волочкова заявила, что устала отнападок хэйтеров.Напомним, ранее продемонстрировала наюбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремле свой фирменный шпагат. Многиероссияне осудили поступок танцовщицы в Сети. "Согласованныйвыход нормандской лошади Насти на сцену. Что это было? Кто в зал пустилневменяемую?", – обрушились на интернет-пользователи.