Знаменитая балерина не стесняется показывать
поклонникам смелые фото. Обычно это снимки в купальниках и ее легендарные шпагаты,
но на сей раз Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram кадры со стертыми ногами.
Знаменитая балерина не стесняется показывать
поклонникам смелые фото. Обычно это снимки в купальниках и ее легендарные шпагаты,
но на сей раз Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram кадры со стертыми ногами.
Танцовщица не понаслышке знает, что настоящее
искусство требует жертв. Многие годы звезда посвятила балету и сцене.
Анастасия Волочкова поделилась
с пользователями соцсети фотографиями своих травмированных ног после съемки
телепередачи на канале "Россия-1".
Звезда
показала подписчикам мозоли до мяса, передает При этом балерина отметила, что ни о
чем не жалеет. "Они продолжались восемь часов. Из них я четыре
провела в пуантах… Я даже сама поставила свой танец. Но. Мне не жаль этой боли
и стертых стоп", – рассказала о съемках Анастасия Волочкова в Instagram.
Поклонники
не смогли поделиться комментариями с балериной, поскольку она закрыла доступ к
ним еще в начале февраля. Тогда Анастасия Волочкова заявила, что устала от
нападок хэйтеров.
Напомним, ранее продемонстрировала на
юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремле свой фирменный шпагат. Многие
россияне осудили поступок танцовщицы в Сети. "Согласованный
выход нормандской лошади Насти на сцену. Что это было? Кто в зал пустил
невменяемую?", – обрушились на интернет-пользователи.