Врачи прооперировали и перевели из реанимации в нейрохирургию десятилетнего мальчика, которого в Костроме из пневматического ружья ранил в голову мужчина.

Врачи прооперировали и перевели из реанимации в нейрохирургию десятилетнего мальчика, которого в Костроме из пневматического ружья ранил в голову мужчина.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал сотрудник экстренных служб региона.По словам собеседника, ЧП произошло днем 17 апреля на улице Маяковского. 53-летний местный житель разозлился на мальчишек, которые играли на крышах гаражей и мешали ему отдыхать. Мужчина не придумал ничего лучшего, как начать стрелять в подростков из пневматического ружья.Одна из пуль попала ребенку в голову. Он был срочно госпитализирован в реанимацию городской больницы № 1 и прооперирован. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое, угрозы жизни – нет. Мальчик переведен в нейрохирургию.Стрелявший задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Ему грозит до пяти лет заключения.