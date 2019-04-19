Сотрудники службы информации телеканала недовольны
открывшейся информацией. Они предъявляют претензии к заместителю гендиректора
Первого канала Кириллу Клейменову.
Сотрудники службы информации телеканала недовольны
открывшейся информацией. Они предъявляют претензии к заместителю гендиректора
Первого канала Кириллу Клейменову.
Причиной бунта стали огромные гонорары участников скандальных ток-шоу.
Зарплаты же самих работников Первого канала по сравнению с оплатой приглашенным
в студии гостям оставляют делать лучшего.
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