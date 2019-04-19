Сотрудники службы информации телеканала недовольны открывшейся информацией. Они предъявляют претензии к заместителю гендиректора Первого канала Кириллу Клейменову.

Сотрудники службы информации телеканала недовольныоткрывшейся информацией. Они предъявляют претензии к заместителю гендиректораПервого канала Кириллу Клейменову.Причиной бунта стали огромные гонорары участников скандальных ток-шоу.Зарплаты же самих работников Первого канала по сравнению с оплатой приглашеннымв студии гостям оставляют делать лучшего.Материал дополняется