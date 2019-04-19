К счастью, огнеборцы быстро справились с огнем

К счастью, огнеборцы быстро справились с огнемВо Владимирской области произошел масштабный пожар. 19 апреля началось возгорание на свалке в Марьинке Камешковского района. К счастью, огонь потушили достаточно быстро. Об происшествии рассказала пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.«Благодаря слаженной работе департамента природопользования обладминистрации и регионального управления МЧС пожар потушили оперативно. Огнем были охвачены 300 квадратных метров», - пишет Ольга Петрова.В МЧС отметили, что на ликвидацию возгорания ушло полчаса.Напомним, Марьинский полигон – один из самых масштабных во Владимирской области. Только в 2018 году на его территории завезли более 220 тысяч кубов отходов.