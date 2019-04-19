В квартире подозреваемого обнаружены вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в помещении употребляются наркотические средства...

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полицейские установили, что 39-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на Таганрогской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ.В ходе обследования в квартире подозреваемого обнаружены вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в помещении употребляются наркотические средства.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18