Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова проведет прием граждан по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции...
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова проведет прием граждан по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции.
Приём состоится 23 апреля с 14.00 до 15.00 в приемной ГУ МВД России по г. Москве по адресу ул. Петровка 38А (первый этаж).
В ходе личного приема Валентина Казакова ответит на интересующие граждан вопросы, возьмет на контроль проблемы, требующие дополнительной проверки.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве