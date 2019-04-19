Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова проведет прием граждан по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции...

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова проведет прием граждан по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции.Приём состоится 23 апреля с 14.00 до 15.00 в приемной ГУ МВД России по г. Москве по адресу ул. Петровка 38А (первый этаж).В ходе личного приема Валентина Казакова ответит на интересующие граждан вопросы, возьмет на контроль проблемы, требующие дополнительной проверки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве