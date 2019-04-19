Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в третьем круге турнира в Монте-Карло за один час 34 минуты обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова – 6:4, 6:1. Надаль является действующим победителем соревнования в Монако.

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в третьем круге турнира в Монте-Карло за один час 34 минуты обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова – 6:4, 6:1. Надаль является действующим победителем соревнования в Монако.Испанец единожды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, а у Димитрова, занимающего 28-е место в рейтинге WTA, три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.Таким образом, Надаль вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять аргентинец Гвидо Пелья, обыгравший ранее в трех сетах итальянца Марко Чеккинато – 6:4, 4:6, 6:4.