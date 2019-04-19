Какое счастье, что нам, наверное, впервые можно выбирать не меньшее из двух зол, - отметила перед вторым туром президентских выборов на Украине вышедшая на свободу депутат Верховной рады Надежда Савченко. - Мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее.

"Какое счастье, что нам, наверное, впервые можно выбирать не меньшее из двух зол, — отметила перед вторым туром президентских выборов на Украине вышедшая на свободу депутат Верховной рады Надежда Савченко. — Мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее".Надежда Савченко убеждена, что президентом Украины станет тот, за кого она будет голосовать. На дебатах на спорткомлексе "Олимпийский" в Киеве она 19 апреля будет переживать и болеть за кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского. Правда, 21 апреля голосовать ей придется в киевском СИЗО, сообщает ТАСС. Это потому что в следственном изоляторе находится ее паспорт."Это, наверное, уникальный случай, когда свободный человек придет сам в СИЗО — голосовать, — подчеркнула Савченко. — Но я дорожу своим правом волеизъявления".Надежда Савченко призналась, что в первом туре испортила бюллетень: хотела голосовать за себя, но ее фамилии не было в списке.Срок ареста Савченко истек 16 апреля. Она обвинялась в подготовке теракта в Раде и в правительственном квартале. 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности. Следующее заседание по делу Надежды Савченко назначено на 7 мая.19 апреля в 19 часов по киевскому времени начнутся дебаты между Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. За ними будут наблюдать 70 тысяч зрителей на трибунах стадиона и украинские избиратели у экранов телевизоров.