Судя по кадрам видео, водителя автомобиля Range Rover преследовали сотрудники полиции. После грубого нарушения правил дорожного движения внедорожник столкнулся с несколькими автомобилями. Как утверждают очевидцы, человек, спровоцировавший серию аварий, находился в состоянии опьянения.

Камера наблюдения и регистратор очевидца запечатлели момент аварии, произошедшей утром в четверг, 18 апреля, в Красногорске.На записи, сделанной камерой, видно, как водитель автомобиля Range Rover, двигавшийся с большой скоростью, объехал затормозившие попутные машины и выехал на полосу встречного движения.После совершения этого маневра внедорожник врезался в поворачивавшее авто, а затем сместился в крайний ряд, где устроил еще одно ДТП.Через несколько секунд к месту инцидента подоспели сотрудники полиции, которые, судя по всему, гнались за неадекватным нарушителем.Как утверждают очевидцы, водитель Range Rover находился в состоянии опьянения, однако эти данные пока не нашли официального подтверждения.О пострадавших в результате инцидента не сообщается.