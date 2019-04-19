19.04.2019

2019-04-19 10:35:51

Неизвестные жестоко избили главу управления ФАС в Москве

На начальника управления ФАС РФ по контролю за гособоронзаказом Илью Гришина напали около его дома. Чиновника били по голове и лицу, у него диагностировано сотрясение мозга, передает телеканал .



Сам Гришин рассказал журналистам, что нападение было совершено со спины. Никаких требований нападавшие не выдвигали, но он уверен, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью. Ранее в Сети появилась информация, что Гришину несколько раз звонили неизвестные под видом курьеров и уточняли его домашний адрес.