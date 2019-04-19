Украинский лидер Петр Порошенко находится на грани. Эксперты считают его положение безнадежным. Несмотря на все старания, 53-летнему лидеру Незалежной не сможет помочь ни один специалист.

Украинский лидер Петр Порошенко находится на грани. Эксперты считают его положение безнадежным. Несмотря на все старания, 53-летнему лидеру Незалежной не сможет помочь ни один специалист.Порошенко возглавлял Украину в течение пяти лет, но еговремя подошло к концу. Лидер Незалежной хотел бы занять высший государственныйпост второй раз, но ненависть простых людей к нему настолько велика, что онилучше проголосуют за актера Владимира Зеленского – новичка, не имеющего ни дняопыта в реальной политике.Поражение Порошенко во втором туре президентских выборовэксперты назвали неизбежным. Такое мнение киевскому изданию "Новоевремя" высказал политолог Владимир Фесенко, ранее сотрудничавший с нынешнимлидером Незалежной.По его мнению, дебаты с Зеленским нужны Порошенко, чтобысориентироваться в ходе кампании. "Впрочем, дебаты выгодны кандидату сменьшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом они не нужны”, – отметилэксперт.Следующим местом работы терпящего поражения президента можетстать правительство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко проговорился, чтометит в кресло премьер-министра.Сам Порошенко ранее заявлял, что хотел бы стать членовЕвропарламента. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органастало бы самым счастливым моментом в его жизни, сказал глава государства вбеседе в беседе с украинскими журналистами.Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля.Безоговорочным лидером предвыборной гонки является актер Владимир Зеленский: занего намерены проголосовать более 70% граждан. поддержат около25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.