Украинский лидер Петр Порошенко находится на грани. Эксперты считают его положение безнадежным. Несмотря на все старания, 53-летнему лидеру Незалежной не сможет помочь ни один специалист.
Украинский лидер Петр Порошенко находится на грани. Эксперты считают его положение безнадежным. Несмотря на все старания, 53-летнему лидеру Незалежной не сможет помочь ни один специалист.
Порошенко возглавлял Украину в течение пяти лет, но его
время подошло к концу. Лидер Незалежной хотел бы занять высший государственный
пост второй раз, но ненависть простых людей к нему настолько велика, что они
лучше проголосуют за актера Владимира Зеленского – новичка, не имеющего ни дня
опыта в реальной политике.
Поражение Порошенко во втором туре президентских выборов
эксперты назвали неизбежным. Такое мнение киевскому изданию "Новое
время" высказал политолог Владимир Фесенко, ранее сотрудничавший с нынешним
лидером Незалежной.
По его мнению, дебаты с Зеленским нужны Порошенко, чтобы
сориентироваться в ходе кампании. "Впрочем, дебаты выгодны кандидату с
меньшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом они не нужны”, – отметил
эксперт.
Следующим местом работы терпящего поражения президента может
стать правительство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко проговорился, что
метит в кресло премьер-министра.
Сам Порошенко ранее заявлял, что хотел бы стать членов
Европарламента. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа
стало бы самым счастливым моментом в его жизни, сказал глава государства в
беседе в беседе с украинскими журналистами.
Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля.
Безоговорочным лидером предвыборной гонки является актер Владимир Зеленский: за
него намерены проголосовать более 70% граждан. поддержат около
25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.