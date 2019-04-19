В театре Россия в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает Интерфакс.

В театре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".На церемонии присутствовал министр культуры Владимир Мединский, он огласил приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям фестиваля.Ким Ки Дук заявил, что для него большая честь принять участие в фестивале с глубокой историей и культурой, а также выразил надежду, что ему удастся найти смысл в каждой из конкурсных картин.Никита Михалков вручил Ким Ки Дуку цепь председателя, после чего об открытии фестиваля было объявлено официально.