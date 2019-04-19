Мужчина в помещении художественной мастерской на Гоголевском бульваре на почве неприязненных отношений нанес потерпевшему несколько ударов кухонным ножом...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в причинении вреда здоровья и угрозе убийством.В дежурную часть полиции поступило заявление от 33-летнего москвича, в котором он сообщил, что неизвестный в помещении художественной мастерской на Гоголевском бульваре на почве неприязненных отношений нанес ему несколько ударов кухонным ножом, высказывая при этом словесную угрозу убийством, которую он воспринял реально. Согласно заключению специалиста медицинского учреждения ему причинен легкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Кривоарбатском переулке задержали подозреваемого – 26-летнего жителя столицы.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60