Злоумышленница предлагала гражданам риэлторские услуги по приобретению жилых помещений в рамках городской программы по ценам ниже рыночных...

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при взаимодействии с представителями Департамента городского имущества города Москвы задержали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью.Установлено, что злоумышленница предлагала гражданам риэлторские услуги по приобретению жилых помещений в рамках городской программы по ценам ниже рыночных. Она осуществляла противоправные действия, представляясь покупателям сотрудником Департамента, на самом деле не имея отношения к учреждению.Заключение договоров купли-продажи жилья осуществлялось после передачи покупателями исключительно наличных денежных средств в виде аванса. Как выяснилось, предоставленные потерпевшим договора не имеют регистрации в соответствующих органах.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя приезжая.ГСУ ГУ МВД России г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанной предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также выявление возможных соучастников противоправного деяния.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26