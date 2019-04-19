Злоумышленник, находясь в подъезде дома на улице Яблочкова, увидел незапертую дверь квартиры, откуда незаметно взял сумку и вышел из подъезда...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бутырский задержали подозреваемого в кражах на территории округа.В территориальный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что в своей квартире, расположенной на улице Яблочкова, обнаружил пропажу сумки с личными вещами, документами и ключами от автомобиля.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Как установлено, злоумышленник, находясь в подъезде дома на улице Яблочкова, увидел незапертую дверь квартиры, откуда незаметно взял сумку и вышел из подъезда. Увидев в сумке ключи от автомашины и, открыв машину, он завел ее и скрылся в неизвестном направлении.Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.На данный момент установлена причастность подозреваемого ещё к двум аналогичным противоправным деяниям. Так в отдел МВД России по району Останкинский обратилась 60-летняя женщина, которая сообщила, что после ухода из её квартиры малознакомого мужчины, она обнаружила пропажу денежных средств и техники. Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29