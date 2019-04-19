Драка Кокорина и Мамаева в Кофемании полностью
попала на видео. Ролик с похождениями футболистов-дебоширов появился в Сети.
Драка Кокорина и Мамаева в "Кофемании" полностью
попала на видео. Ролик с похождениями футболистов-дебоширов появился в Сети.
Форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара"
избили двух чиновников в "Кофемании". Видео с длится около 12 минут – ровно столько времени заняла "разборка",
устроенная футболистами в кафе.
На видео снято, как Александр Кокорин подходит к столу, за
которым сидят чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Футболист сразу же хватает стул. Кто-то из компании пытается его остановить, но
форвард "Зенита" все же успевает ударить Пака стулом по голове.
Тут же подключается брат футболиста Кирилл Кокорин, он бьет
чиновника кулаком. Остальная компания и сотрудники заведения пытаются успокоить
дебоширов, а Александр тем временем отходит в сторонку, обнимается с девушкой и
с улыбкой наблюдает за развитием конфликта.
Денис Пак что-то пытался объяснить нападавшим, их пытались
успокоить охранники кафе. Однако не утихла: вскоре попытавшийся успокоить буянов гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу – от Павла Мамаева, а
друг футболистов Александр Протасовицкий взял его на удушающий прием, передает РЕН ТВ.
Суд на днях продлил срок содержания спортсменов в СИЗО до 25 сентября. Две с участием полузащитника "Краснодара" Павлаи нападающего "Зенита" Александра произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника