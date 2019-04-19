Драка Кокорина и Мамаева в Кофемании полностью попала на видео. Ролик с похождениями футболистов-дебоширов появился в Сети.

Драка Кокорина и Мамаева в "Кофемании" полностьюпопала на видео. Ролик с похождениями футболистов-дебоширов появился в Сети.Форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара"избили двух чиновников в "Кофемании". Видео с длится около 12 минут – ровно столько времени заняла "разборка",устроенная футболистами в кафе.На видео снято, как Александр Кокорин подходит к столу, закоторым сидят чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.Футболист сразу же хватает стул. Кто-то из компании пытается его остановить, нофорвард "Зенита" все же успевает ударить Пака стулом по голове.Тут же подключается брат футболиста Кирилл Кокорин, он бьетчиновника кулаком. Остальная компания и сотрудники заведения пытаются успокоитьдебоширов, а Александр тем временем отходит в сторонку, обнимается с девушкой ис улыбкой наблюдает за развитием конфликта.Денис Пак что-то пытался объяснить нападавшим, их пыталисьуспокоить охранники кафе. Однако не утихла: вскоре попытавшийся успокоить буянов гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу – от Павла Мамаева, адруг футболистов Александр Протасовицкий взял его на удушающий прием, передает РЕН ТВ.Суд на днях продлил срок содержания спортсменов в СИЗО до 25 сентября. Две с участием полузащитника "Краснодара" Павлаи нападающего "Зенита" Александра произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника