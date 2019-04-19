Алеся Кафельникова и на Бали не нашла душевного покоя. Новая серия голых фотографий, по мнению подписчиков, говорят о возможной депрессии у модели.

Алеся Кафельникова и на Бали не нашла душевного покоя. Новаясерия голых фотографий, по мнению подписчиков, говорят о возможной депрессии умодели., как сейчас принято говорить, в активномпоиске. В этом еще раз убедились подписчики модели, увидев в ее Instagram новую серию откровенныхфотографий. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова позирует топлес,стоя на коленях.У 20-летней модели заподозрили депрессию. Это подтверждают,по мнению поклонников, и предыдущие грустно-философские посты – которые, тем неменее, также сопровождались снимками обнаженной ."Так вот слишком много отчаянности в тебе. Твоядепрессия на пике. Слушай, если хочешь, чтоб все было на своих местах, вовремяшли все на...", – советует ей комментатор-доброжелатель (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Поклонники считают, что она до сих порне может забыть свою последнюю любовь. Недавно модель писала о том, что готовапринять непростое решение. Фанаты заключили, что она наконец-то решила забыть освоем бывшем парне – рэпере Фараоне.