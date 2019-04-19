Алеся Кафельникова и на Бали не нашла душевного покоя. Новая
серия голых фотографий, по мнению подписчиков, говорят о возможной депрессии у
модели.
Алеся Кафельникова и на Бали не нашла душевного покоя. Новая
серия голых фотографий, по мнению подписчиков, говорят о возможной депрессии у
модели.
, как сейчас принято говорить, в активном
поиске. В этом еще раз убедились подписчики модели, увидев в ее Instagram новую серию откровенных
фотографий. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова позирует топлес,
стоя на коленях.
У 20-летней модели заподозрили депрессию. Это подтверждают,
по мнению поклонников, и предыдущие грустно-философские посты – которые, тем не
менее, также сопровождались снимками обнаженной .
"Так вот слишком много отчаянности в тебе. Твоя
депрессия на пике. Слушай, если хочешь, чтоб все было на своих местах, вовремя
шли все на...", – советует ей комментатор-доброжелатель (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Поклонники считают, что она до сих пор
не может забыть свою последнюю любовь. Недавно модель писала о том, что готова
принять непростое решение. Фанаты заключили, что она наконец-то решила забыть о
своем бывшем парне – рэпере Фараоне.