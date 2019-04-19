Репертуар оркестра составляют произведения русских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни из кинофильмов...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся отчетный концерт Оркестра русских народных инструментов «Россияне».По традиции в преддверии своего дня рождения в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве с концертной программой выступил Оркестр русских народных инструментов «Россияне». Репертуар оркестра составляют произведения русских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни из кинофильмов, раскрывающие богатую палитру русских народных инструментов.Под шквал аплодисментов зрители долго не хотели отпускать лауреатов многих всероссийских и международных конкурсов, дополнивших концерт потрясающими голосами и виртуозной игрой на русских народных музыкальных инструментах в сольном исполнении.Несмотря на заслуженно пришедшую славу, оркестр продолжает быть верен московской милиции и выступает на всех мероприятиях посвящённых правоохранительным органам. «Россиянам» также довелось выезжать в «горячие точки»: Нагорный Карабах, Северную Осетию, Ингушетию. И сейчас они продолжают выступать в подразделениях, госпиталях и больницах, колледжах и школах полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве