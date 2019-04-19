Отопление в столичных квартирах и нежилых помещениях отключат в конце апреля – начале мая.

Как только температура воздуха в течение пяти суток установится в районе плюс 8 градусов и выше, тепло начнут отключать, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он напомнил также, что отопление в текущем сезоне было включено 25 сентября.В этом году системы также будут готовы к этому сроку, но все зависит от погоды, добавил чиновник. Отопление в Москве включают, когда температура воздуха опускается ниже плюс 8 в течение пяти дней.Бирюков также сообщил, что пока столица не может обойтись без плановых отключений горячей воды, хотя системы обновляются: еще несколько лет назад воду отключали на 21 день, теперь же этот срок сокращен до 10 дней. Плановые отключения горячей воды начнутся сразу после прекращения подачи тепла – то есть в середине мая.